إصابة 13 بينهم 9 طلاب إثر انقلاب ميكروباص في السويس

انقلبت سيارة ميكروباص على طريق حنيفة في السويس، ما أسفر عن إصابة 13، نقلوا إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس، تلقت بلاغا من قائدي السيارات على طريق حنيفة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المتجه إلى السويس.

انقلاب ميكروباص

ووجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبيّنت المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص تحمل رقم (ط ف س 128)، كان يستقلها 9 طلاب بأكاديمية الشروق في طريقهم إلى السويس، بعد أداء الامتحان، إضافة إلى 3 آخرين، والسائق.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى، حيث أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، نقلوا إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت محافظة السويس خلال الأيام الماضية، حادثا على طريق حنيفة، حيث لقي شخصين مصرعهما وأُصيب آخر، وأوضحت المعاينة الأولية تصادم سيارتين نقل على طريق جنيفة، الأولى تحمل رقم (7921 ط د) والثانية (2837 ب ط ا).

وأسفر الحادث عن وفاة محمد صبحي عوض من كفر الشيخ، والثاني مجهول الهوية، فضلا عن إصابة السائق عبدالرحيم رمضان، من كفر الشيخ.