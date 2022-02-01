عاجل.. وزير الدفاع يشهد توقيع مذكرات التفاهم وعقود التسليح مع كوريا الجنوبية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون العسكري بين مصر وكوريا الجنوبية وعقد تدبير التصنيع المشترك للهاوتزرEGY k9A1 مع شركة (هانوا) الكورية الجنوبية، وذلك بحضور كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية (DAPA).

ووقع الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري مذكرتي التفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجيستي ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي ، وذلك للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين ، كما وقع اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة على عقد التدبير و التصنيع المشترك لمنظومة الهاوتزر k9A1 EGY محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع شركة (هانوا ) الكورية الجنوبية ويمثلها سون جيل رئيس مجلس إدارة الشركة .

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى التصنيع العسكري وتطوير نظم التسليح أهمية قصوى باعتباره أحد أهم مقومات القوة العسكرية للقوات المسلحة.

مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور في نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائماً تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من أسباب القوة العسكرية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور الذي يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها التاريخية في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

ومن جانبه أعرب السيد كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن سعادته البالغة بالتعاون العسكري مع مصر باعتبارها قوه إقليمية كبرى، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين.

وألقى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي كلمة أكد خلالها على استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والارتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومي.

حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء مجالس إدارات شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة العربية العالمية للبصريات وسفير وملحق الدفاع لكوريا الجنوبية بالقاهرة.