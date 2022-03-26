مأساة الطفلة «ندا» بالمنيا.. جارتها خانت العشرة وقتلتها علشان «حلق»

«ندا» طفلة بريئة، لم تتجاوز الرابعة من العمر، دفعت حياتها ثمناً لطمع جارتها، التي خانت العيش والملح، واستدرجتها إلى منزلها وقتلتها، طمعاً في الاستيلاء علي قرطها الذهبي «حلق»، الذي لا يتجاوز سعره 300 جنيه.

المتهمة تركت جثة الطفلة في قطار الصعيد

قال «أيمن محمد أحمد»، جزار، من أبناء قرية «القيس»، التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا، إن ابنته «ندا» اختفت في يوم 11 مارس الجاري، وبعد البحث عنها لأيام دون العثور عليها، اكتشفت الأسرة أن إحدى الجيران اختطفتها وقتلتها ووضعت جثتها في جوال، واستقلت قطاراً من المنيا، وتركت الجثة داخل الجوال في محطة رمسيس بالقاهرة.

الجارة خانت «العشرة» بعد 25 سنة

وأضاف الأب المكلوم أنه أصيب بصدمة بالغة، حينما علم بأن جارته قتلت ابنته، نظراً لأن علاقتهم بجميع الجيران طيبة، كما أنه يساعد أسرة المتهمة ويعطيهم اللحم بالأجل، ويقرضهم الأموال علي سبيل السلف، كما أنه يعيش في قرية «القيس» ببني مزار باحترام، ولم يقدم على إيذاء أحد من الأهالي يوماً، مؤكداً أن جارته لو طلبت الحصول على ثمن الحلق فسيعطيها أموالاً، بدلاً من قتل ابنته البريئة، وأشار إلى أن زوجته تعيش في صدمة، وحالتها سيئة لحزنها الشديد على ابنتها التي قٌتلت غدراً، لافتاً إلى أنه كان ينصح زوجته بمساعدة جيرانه في كل المناسبات، مطالباً جميع الآباء والأمهات بالحفاظ على أطفالهم، وعدم تركهم في الشارع دون ملاحظة، مشدداً أنه لم يتوقع أن تخون جارته «عيش وملح» عمره 25 سنة، وتقتل ابنته بهذه الطريقة.

القبض على المتهمة خلال أسبوع

وقال «محمد أحمد عبد السميع»، جد الطفلة لوالدها، إن جيرانه غدروا بهم رغم العيش والملح، موجها الشكر لأجهزة الأمن التي تمكنت من كشف ملابسات الجريمة، ونجحت في العثور علي الجثة، بعد استمرار جهود البحث دون فائدة، كما ألقت القبض على المتهمة خلال أسبوع واحد من ارتكاب الجريمة البشعة.

وكانت أجهزة الأمن تلقت في وقت سابق بلاغاً باختفاء الطفلة «ندا» من أمام منزل أسرتها بقرية «القيس»، التابعة لمركز بني مزار، وعقب ذلك عثر أحد أفراد الأمن بمحطة سكك حديد رمسيس على جثة لطفلة داخل جوال بلاستيك بقطار قادم من جنوب الصعيد، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة مبلغ باختفائها في المنيا، وأن جارتها خطفتها وقتلتها لسرقة قرط ذهبي كانت ترتديه، وتم إلقاء القبض عليها، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.