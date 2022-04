مسؤولان بالمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي يزوران كييف خلال أيام

أعلنت المتحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ستسافر إلى كييف هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما سيرافقها جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي؛ لبحث حلول للأزمة الأوكرانية وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن جهود أوكرانيا لطرد القوات الروسية من ماريوبول تواجه صعوبات، قائلا: «إن الوضع العسكري في المدينة الساحلية الجنوبية صعب للغاية».

ووفقا لتقارير لوكالة أنباء رويترز فإن تركيا اقترحت خطة للمساعدة في إجلاء الجرحى والجثث من المدينة، لكنه حذر من أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.