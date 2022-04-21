السيسي: مش عايزك تغير أفكارك سواء مسلم أو مسيحي أو مش مؤمن خالص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حديثه للمواطنين المصريين، «مش هقول مسلم ومسيحي، لأن الكلمة دي تجاوزناها، وكل ممارساتنا اللي إحنا عملناها خلال الفترة اللي فاتت، أو الكام سنة اللي فاتوا الهدف منها إننا نأكد إن كلنا زي بعض ومفيش خيار ولا تمييز ما بين حد وحد مش على أساس ديني بس».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس «أنا مش هختلف معاك في أفكارك، فكر زي ما أنت عاوز واعتنق ما شئت، بس لو سمحت خلي المظلة اللي تحمينا إننا نحافظ على بلدنا».

وتابع: «لو اتفقنا على كده، أنت احتفظ بأفكارك زي ما أنت عاوز وعيش بيها زي ما أنت عاوز، أنا مش عاوزك تغير أفكارك، لكل الناس، مسلم وغير مسلم، مسلم ومسيحي، مسلم ومش مؤمن خالص، دي مش قضيتنا، إن له مكان هنا وزيه زينا».

وواصل: «أنا متأكد تماما من النسيج المصري وبالإجراءات اللي عملناها ومستمرين نعملها، ومحتاجين نعزز هذا النسيج ونتحرك دايما عشان لو هو قوي نزيده قوة، ومنتكسفش من تناول القضية بمنتهى الأريحية، إحنا مواطنين ودي دولة قانون، واللي هيغلط هيتحاسب، وأنا أولكم، كلنا نتحاسب».