نصائج عاجلة من «الصحة» للمواطنين بشأن إجازة عيد الفطر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، بالتزامن مع احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك، مؤكدة أهمية شرب كمية كافية من المياه يوميا من 8 إلى 10 أكواب، للحفاظ على الجسم، ليبقى رطبا وصحيا ونشيطا.

وأكدت «الصحة» عبر صفحتها الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الجرعة التنشيطية للقاح، أمان للفرد وأسرته، ويمكن الحصول عليها من أي وحدة صحية قريبة لمحل السكن، موضحة أنها تعمل على تقوية مناعة الجسم، وتحمي من المضاعفات الخطيرة.

الكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها مجاناً

شددت وزارة الصحة والسكان، على مرضى السكر بضرورة الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مؤكدة أن الكشف والمتابعة والعلاج مجانا، ويمكن التوجه لأقرب وحدة صحية لمكان السكن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

فوائد ممارسة الرياضة للمسنين

ونوهت بأن ممارسة الرياضة توفر الشعور بالسعادة والراحة، وتقلل من الإصابة بالاكتئاب، وبالنسبة للمسنين، يجب أن تكون تحت إشراف طبي، مؤكدة أنها تقوي العضلات، وتساعد في الحفاظ على توزان الجسم، وتقلل الإصابة بأمراض القلب والجلطات وأمراض السرطان، وتعزز مستوى الطاقة في الجسم وتقوي الذاكرة والقدرات العقلية.

نصائح مهمة لمرضى السكر في عيد الفطر

وحثت على استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية مثل الليمون والبرتقال، لأنها تحتوي على «فيتامين سي» المقوي للمناعة، مشددة على مرضى السكر في عيد الفطر، بضرورة استشارة الطبيب عن جرعات العلاج والغذاء المناسب بعد رمضان، والحرص على قياس السكر باستمرار في العيد والتقليل من تناول الحلويات والكحك، وعدم إضافة السكر عليه وتجنب شرب المشروبات الغازية.