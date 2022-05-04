عاجل.. القبض على عاطلين متهمين بقتل صبي وسرقة دراجته النارية في 6 أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لغز العثور على جثمان صبي عمره 15 عامًا داخل حقيبة سفر في المنطقة الصناعية بالحي السادس في 6 أكتوبر، إذ بينت التحريات أن المجني عليه تعرض للقتل وسرقة دراجته النارية على يد عاطلين اثنين.

خديعة سائق توكتوك انتهت بقتله

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعى رئيس القطاع أن عاطلين في نهاية العقد الرابع من العمر استوقفا صبي يعمل على توكتوك من الحي السادس بزعم توصيلهما إلي منطقة الـ 800 فدان واوهموه بمساعدتهما في نقل أثاث، وعقب صعودهم في عقار باغتاه بالضرب بشومة على رأسه وطعن بسكين أزهقا روحه ولفاه في كوفرتة ووضعاه في شنطة سفر، وقاما بإلقائه في الحي السادس بمكان العثور على جثمان المجني عليه.

سرقة التوكتوك

وأفادت تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث أن المتهمين اعترفا بتنفيذ الجريمة عقب القبض عليهما وبمواجهتهما أرشدا عن مكان إخفاء التوكتوك بالتخلص منه بالبيع لدى عميلين سيئا النية فألقي القبض عليهما.