من المالديف لأدغال أفريقيا.. مهندس مصري يتحول لرحالة عالمي بسبب السوشيال

يجوب العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، ويستغل السوشيال ميديا أفضل استغلال لينشر خبرته ومعرفته وتجاربه حول العالم بشكل مجاني ليشارك الأخرين تجربة السفر والتسوق حول العالم دون الحاجة إلى السفر، شريف نبيل رحالة مصري نشيط يحكي تجربته حول العالم ويقدم نصائحه للجميع.

قال الرحالة المصري شريف نبيل، إنه يحب التنوع في السفر ويجوب القارات والدول لمعايشة الاختلاف الطقس والعادات والتقاليد والظروف، متابعا «أنا مهندس وكنت بشتغل في مواقع مختلفة وحبيت السفر والتنقل بين الناس ومعرفة عاداتهم وأكلهم وشربهم وأشكالهم وملابسهم ومن هنا جات لي فكرة السفر لاكتشاف الدنيا، وقدمت استقالتي لشغلي وبدأت أسافر وأشوف اللي بيحصل في العالم».

نصائح ونقل تجارب للمسافرين

وأوضح نبيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه ينقل تجربته لمن لا يستيطع السفر، بالاضافة لتقديم النصائح لمن يرغب في السفر سواء في إجازة راحة أو سفر من أجل العمل، مضيفا «افريقيا جميلة جدا بالرغم ان في ناس كتير بتخاف تسافرها، لكن في اماكن كتير جدا فيها امان وممكن نسافرها بدون اي مشاكل، ومنها كينيا وتنزانيا والعالم كله بيجي يجرب السفاري هناك لانها مختلفة عن العالم وفيها بنشوف الاسود والحيوانات وهي بتمارس حياتها الطبيعية، وتكلفتها ممكن نقللها بالتخطيط السليم».

تقاليد شعب المالديف

وأشار نبيل، إلى أنه زار المالديف لنقل العادات والثقافات هناك ووجد انها تتميز بشواطئها المبهرة، بالاضافة لنقل العادات والتقاليد لشعب المالديف ومشاركتهم طقوسهم اليومية، «كل بلد بروحها بدور على اللى الناس ماتعرفوش ومحدش اتكلم عنه قبل كده، وبشوف اي المختلف بين المدن والارياف».

وأكد الرحالة المصري شريف نبيل، إنه حاليا يستعد لموسم جدة السياحي وكذلك تايلاند ودول شرق آسيا، «سافرت 9 دول في إفريقيا وعملت سفاري كتير جدا وشوفت الطبيعة الإفريقية».