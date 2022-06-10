إقامة مصنع مصري أوزبيكي وبيت تجارة مشترك بين القاهرة وطشقند

زار وفد من رجال الأعمال برئاسة المستشار حمدي أبو العينين وكيل أول الغرفة التجارية بالقليوبية، لدولة أوزباكستان، وذلك نظرا لرغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوزباكستان.

الاتفاق على عدة شراكات بين الغرفة التجارية واوزباكستان

تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر لرجال الأعمال المصريين مع شركاؤهم الأوزبكيين وزيارة مصانع الغزل والمنسوجات والملابس بجمهورية أوزباكستان، وذلك بغرض تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتحقيق التكامل بينهما.

أهداف الزيارة لأوزباكستان

وتهدف الزيارة إلى لقاء رجال الأعمال المصريين مع شركاؤهم الوزبكيين لتعزيز التعاون المشترك بينهم، وزيارة مصانع الغزل و المنسوجات بجمهورية أوزباكستان، بجانب إقامة مجلس أعمال مشترك مكون من رجال أعمال مصريين وأزوزبكيين لتفعيل التعاون المشترك بين مصر وأوزباكستان.

نتائج الزيارة

كما تم الاتفاق على إقامة بيت التجارة المصري الأوزبكي في مصر يضم عينات من المنتجات الأوزبكية وبيانات المصانع، وإنشاء مخازن للمنتج الأوزبكي في المنطقة الحرة في مصر لتسهيل دخول المنتجات إلى مصر، ويرفع الميزان التجاري بين الدولتين، والسعي إلى عمل بروتوكول تعاون بين محافظة فرغانة ومحافظة القليوبية، وبروتوكول تعاون واتفاقية دولية تشمل البلدين، بعض المصانع التي تم زيارتها، يقوم الجانب المصري بتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، وتسهيل إجراءات إقامة مصنع مشترك مصري أوزبكي في مصر، وتوفير الأرض المناسبة لذلك من خلال هيئة الاستثمار لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.