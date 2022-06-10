مصرع سيدة وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق الطور

شهدت مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، حادثا مروعا، بانقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة أثناء عودتهم من محافظة الشرقية، إلى محل سكنهم بمدينة الطور، ولقت سيدة مصرعها، وأصيب 3 آخرين من ركاب السيارة.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة بعد كمين الوادي بـ15 كيلومترا، تجاه سهل القاع، على الطريق الساحلي القديم، وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور، وتبين أن الإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

أسماء المصابين والمتوفاة في الحادث

اسفر الحادث عن مصرع هانم قطب، 37 عاما، من مدينة الطور بجنوب سيناء، إثر توقف عضلة القلب، وجرت محاولات إنعاشها لكنها فارقت الحياة، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

１- أحمد محمد عبده، 37 عاما، من مدينة الطور، ويعمل في المركز التكنولوجي بوزارة الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، مصاب بكسر بالعمود الفقري.

２- الدكتورة سناء قطب، 45 عاما، طبيبة بمستشفى الطور بجنوب سيناء، مصابة بكدمة بالظهر وسحجات وكدمات متفرقة.

３- منة محمد إبراهيم، 12 عاما، مصابة بكسر في القدم.

انقلاب السيارة عدة مرات

انتقل إلى موقع الحادث، المقدم أحمد العليمي رئيس مباحث قسم الطور، وتبين أن السيارة انقلبت عدة مرات، وصرحت النيابة العامة، بدفن الجثة، والتحقيق في الواقعة.