التضامن: توفير وجبتين يوميا بنظام البوفيه المفتوح لحجاج الجمعيات

بدأ العد التنازلى لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج هذا العام يوم الجمعة المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، أي بعد 4 أيام من الآن، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي مغادرة 225 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة إلى المدينة المنورة.

1900 حاج يسافرون إلى جدة

وأكدت التضامن على الصفحة الرسمية لها، أن باق أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيسافرون تباعا على مراحل حتى السبت الموافق 2 يوليو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أن هناك 1100 حاج سيسافرون مباشرة للمدينة و1900 حاج سيسافرون إلى جدة وفقاً لجدول تفويج السفر لمدة رحلة (21) يوما.

وأوضحت وزارة التضامن أنه سيتم رفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك بسهولة دون أى عقبات، لافتة إلى أن هناك وفدا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى السعودية.

الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز

من جانبه قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي - رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إنه تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة «4 نجوم» في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر.

تخصيص مشرفا لكل 44 حاجًا

ولفت عبد الموجود أنه بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، مؤكدا أنها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد علي 300 متر، مشيرا إلى أنه سيتم توفير وجبتي يومياً بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة، بالإضافة إلى التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، والتى تسع حوالي 47 حاجا، لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، كما تم تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، وإنشاء عيادتين بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الإجتماعي.