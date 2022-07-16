«غيَّر الباسورد شهريا».. نصائح بنكية مهمة لحماية رصيدك بأصعب كلمة سر

«يجب أن تتألف كلمة السر من ثمانية أحرف كحد أدنى، و لا تجعلها سهلة التخمين واستخدم حروفاً كبيرة وحروفاً صغيرة وأرقاما، مثل 3Lpn58g4!!».. هذه أبرز نصيحة مصرفية لعملاء البنوك بشأن أمثل طريقة لعمل كلمة سر لبطاقة الائتمان.

الحفاظ على بيانات العملاء الشخصية

بنك الكويت الوطني، قدم عدة نصائح اليوم السبت، بشأن كيفية الحفاظ على بيانات العملاء الشخصية، والمتعلقة بأرقام البطاقات الخاصة.

لا تستخدم كلمات السر التي يمكن تخمينها

ذكر البنك في وصاياه قائلًا: «لا تستخدم معلوماتك الشخصية، ولا تستخدم كلمات السر التي يمكن تخمينها، مثل أسماء الأولاد، تواريخ الميلاد، أرقام الهاتف وغيرها».

استخدم كلمة سر صعبة

أضاف «البنك»: «لا تشارك أحد بكلمة السر الخاصة بك، ونوصي بشدة على أن لا تدون أبداً كلمات السر أو تكشفها لأي شخص كان، واستخدم كلمة سر صعبة، فيجب أن تتألف كلمة السر من ثمانية أحرف كحد أدنى. لا تجعلها سهلة التخمين واستخدم حروفاً كبيرة وحروفاً صغيرة وأرقام، مثل 3Lpn58g4!!».

تغيير كلمات السر بانتظام

لكن «البنك» دعا أيضًا إلى تغيير كلمات السر بانتظام، فقال: «قم بتغيير كلمة السر كل 30 يوماً على الأقل، واستخدم كلمة سر لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، واستخدم كلمة سر في جهاز الكمبيوتر لتفادي أن يدخل الأفراد غير المسموح لهم إلى معلوماتك، وفي حال عُرفت كلمة السر أو استخدمت من قبل شخص آخر، قم بإبلاغ البنك فوراً».

يذكر أن شركة «كاسبرسكي» العالمية، كانت أكدت في أحدث تقاريرها تزايد الهجمات الإلكترونية وعمليات الاختراق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محذرة المؤسسات المالية والحكومية من ذلك، عبر اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات.