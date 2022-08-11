الإعدام شنقا لقاتلة الطفلة «هدى» بالمنوفية.. دفنتها في شيكارة رمل

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في جلستها اليوم الخميس، بالإعدام شنقا للمتهمة سماح أبو ضلع، بعد ثبوت قتلها للطفلة هدى رشاد الشكري، ودفنها داخل «شوال» به رمال في أحد طوابق منزل والدها في مدينة أشمون.

إعدام المتهمة بقتل الطفلة هدى

كانت محكمة جنايات شبين الكوم، قد أمرت بإحالة أوراق سماح سنوسي أبو ضلع، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، بتهمة قتل الطفلة هدى، وقضت المحكمة بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.

تفاصيل مقتل هدى

تعود تفاصيل الواقعة، إلى العثور على جثة الطفلة هدى، البالغة من العمر 8 سنوات، مقتولة ومدفونة داخل جوال به رمل، وتبين من التحقيقات، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة عم الطفلة، وألقي القبض عليها بمعرفة ضباط مركز أشمون، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.