المئات يشيعون جثمان «عمر» ضحية حادث طريق دكرنس.. ووالده: «فراقه موجع»

شيّع المئات من أهالي قرية العزازنة مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة الطالب عمر محمد محمد عبدالوهاب، 13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادي، والذي توفي في حادث سيارة مجهولة على طريق «العزازنة – دكرنس» حال عودته من درس خصوصي، وهو ما تسبب في حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية لما يعرفونه على الطفل بذكائه ونبوغه منذ صغره، وهو نجل طبيب مخ وأعصاب شهير بمركز دكرنس.

الآلاف يشاركون في جنازة الطالب عمر

استقبل أهالي قرية العزازنة جثمان الطالب «عمر» وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء هستيري من أسرته وزملائه، وبحضور عدد كبير من معلميه في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

والد عمر ينعاه: الحمد لله حمد الشاكرين

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، والد الطفل عمر، لـ«الوطن» إنه يحتسب ابنه عمر عند الله تعالى، وفراقه موجع أثر في جميع من يعرفه لذكائه ونبوغه، ونسال الله الصبر والثبات.

وكان مأمور مركز شرطة دكرنس، تلقى بلاغا من مستشفى دكرنس العام، بوصول جثة عمر محمد محمد عبدالوهاب، 13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادي، إلى استقبال المستشفى متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ ونزيف بالبطن ادعاء حادث طريق، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى إلى أن صدر قرار النيابة العامة، بتسليم الجثة لذويه.