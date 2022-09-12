تفاصيل مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث كوبري الساحل «صور»

كانت الساعة تشير عقاربها إلى الساعة الثانية عشر من صباح اليوم الإثنين، وقع حادث مروري بين 3 سيارات ملاكي أعلى كوبري الساحل بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الذي عُرف بحادث كوبري الساحل، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين، وهو طفل يبلغ من العمر 14 عاما، ما أدى لاصطدامه بسيارتين أخرتين، ما أدى لمصرع شخص وإصابة 9 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

اكتشاف حادث كوبري الساحل

بداية اكتشاف حادث كوبري الساحل حينما، للأجهزة الأمنية بلاغا من المواطنين يفيد وقوع مصابين إثر حادث تصادم 3 سيارات وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدفوعة بسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم، وبعمل التحريات الأولية من قبل رجال المباحث تبين أن حادث كوبري الساحل كان بسبب سير سيارة عكس الاتجاه ما أدى لتصادمهم، وجرى نقل المصابين للمستشفى والتحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفقًا للمعاينة المبدئية في حادث كوبري الساحل، أن قائد السيارة الأولى حال سيره أعلى كوبرى الساحل اتجاه الجيزة اختلت عجله القيادة بيده، وانحرف اتجاه السيارة الثالثة والتي تسير في نفس الاتجاه وصدمها من الخلف، مما أدى إلى عبور السيارتين أعلى الرصيف المتواجد في منتصف الكوبري في الاتجاه المقابل القادم من الجيزة إلى كورنيش النيل.

حدوث التلفيات والإصابات بحادث كوبري الساحل

كما كشفت المعاينة اصطدام السيارة الأولى بالسيارة الثانية التي كانت تسير في الاتجاه الآخر بالمواجهة، مما أدى إلى حدوث التلفيات والإصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث تمهيدا لتفريغها لبيان سبب وقوع الحادث كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيل في الواقعة لكشف ملابساتها وأسباب الحادث.

خبير مروري يقدم نصائح لتجنب حوادث السير

يقول اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، إن الإدارة العامة للمرور، قدمت عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك، وبيان ما إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.