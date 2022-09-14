توصيات المؤتمر الدولي لـ الإبداع والابتكار.. أبرزها النمو والاستدامة

اختتم المؤتمر الدولي الأول للإبداع والابتكار والاستثمار المستقبلي فعالياته، اليوم الأربعاء، ليعرض أبرز التوصيات من الجلسات العديدة التي دارت خلاله والمناقشات، وكان أبرزها النمو والاستدامة.

انعقد المؤتمر برعاية المجلس العربي للإبداع والابتكار؛ أحد المجالس المتخصصة بالاتحاد العربي لـ التنمية المستدامة والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أليكسو، بجامعة الدول العربية وبالتعاون مع جمعية المهندسين الكهربائيين.

ووفقا للمعلن بالجلسات الختامية بالمؤتمر، أخرج العديد من التوصيات، من بينها ضرورة تمكين المجلس العربي لـ الإبداع من خلال الكفاءات الموجودة بإعطائه الفرصة لتقديم خدمات لمبدعي الوطن العربي، وتفعيل دور المجلس كهيئة نوعية بالاتحاد التنمية المستدامة والبيئة.

الدعوة لرعاية المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول

جرى الدعوة لرعاية المجلس مباشرة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف تقديم دورة بصورة أكثر فاعلية لخدمة الابتكار بدول المنطقة، فيما يجرى تمثيل جميع الدول من قبل أعضاء بالمجلس.

وتابعت التوصيات، أنَّه يجرى وضع الشركاء سياسات لدعم المجلس عبر البرامج التشاركية، بجانب تمكين المجلس من المساهمة بالاستشارت للدول العربية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دوره.

إدراج برامج معنية بالمجلس

كما جرى التوصية بتشكيل مجلس إداري داعم لأنشطة وفعاليات المجلس، وإدراج برامج معنية بالمجلس من خلال التعاونات مع المنظمات العربية والأجنبية بهدف تفعيل دور المجلس ونشر ثقافة الإبداع والابتكار.

فيما أوصى المؤتمر في ختامه بالاهتمام بعقد برامج تدريبية للمنتسبين للمجلس والمهتمين، والاهتمام بعقد برامج تعليمية عبر تطبيق استراتيحيات إبداعية تعمل على خلق واقع تعليمي جديد مواكب للتقدم.

إيجاد خطة لاستقطاب الخريجين والباحثين

وتابع، أنَّه من الأهمية بمكان الاهتمام بالتعليم الأساسي والثانوي، وإيجاد خطة لاستقطاب الخريجين والباحثين وعدم الفصل بين البحث العلمي والمشكلات الواقعية، وإعداد مخطط وبرامج عمل للحد من هجرة العقول البشرية من خلال توفير بيئة مواتية تهيء المجتمع للاستفادة من أعمال المبدعين وأبحاث العلماء والمتخصصين بوجه عام.

يجدر الإشارة إلى أنَّه شارك بحضور الجلسة الختامية كل من الدكتور سالم مجاهد أستاذ أساليب اكتشاف المبدعين وتنمية المهارات من ليبيا، والدكتور محمد يوسف فتاح الأستاذ بالجامعة التكنولوجية من العراق، والدكتورة جهاد زهران من فلسطين، والدكتور محمد بيومي رئيس قسم التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم من مصر، والمهندس حسام الطراونة الرئيس التنفيذي لنادي الإبداع بالأردن، والدكتور خالد فاروق مدير إدارة التدريب بالاتحاد، والدكتور محمد الطريحي عضو هيئة تدريس جامعة نسوي بسلطنة عمان.