وزير الرياضة يطلق «ساند» لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مبادرة «ساند» لدعم وتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية، بتنظيم الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال ومكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

الاهتمام بالمبادرات والبرامج والمشروعات

وقال أشرف صبحي، في بيان، إنّ الوزارة تولي اهتمامًا بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة المرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة المتغيرات المجتمعية، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية، وخاصة بين شريحة الشباب.

استمع الدكتور أشرف صبحي إلى أهداف المبادرة التي تتلخص فى إحداث إنماء ووعى لدى الشباب بالمتغيرات المجتمعية، وإشراكهم في إيجاد حلول لمواجهة الظواهر المجتمعية الدخيلة، وحشد الجهود الشبابية التطوعية في خدمة المجتمع، وتحفيز الشباب للمشاركة في صياغة وتطوير مجتمعاتهم المحلية.

إطلاق المبادرات التطوعية لخدمة المجتمع

وتتضمن المبادرة تنفيذ عدد من اللقاءات الحوارية وورش العمل، والندوات والجلسات والموائد المستديرة يقودها الشباب، وتسليط الضوء على النماذج الشبابية الداعمة وأصحاب المواقف النبيلة تجاه تلك القضايا المجتمعية، وإطلاق المبادرات التطوعية لخدمة المجتمع، وتستهدف المبادرة طلاب الجامعات والشباب في المرحلة العمرية من 18 حتى 30 عاماً.

تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجهات الشريكة

ونوّه الوزير بضرورة التركيز على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات وفق أجندة وجدول زمني، يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

حضر إطلاق المبادرة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور ماجد نجم، خبير وحدة السياسات وتطوير الأعمال ومستشار وزير التعليم العالمي للجامعات الأوروبية، والنائبة الدكتورة سهير عبد القادر، أستاذ فلسفة السياسة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتورة جيهان حنفي مدير عام البرامج الكشفية والتطوعية، ومصطفى عز العرب رئيس الأداء التنفيذي بوحدة السياسات، وعددًا من الشخصيات العامة ورؤساء الكيانات الشبابية وممثلي منظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.