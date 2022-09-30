محمد الدعدع: العالم يقدر اهتمام مصر بذوي الهمم وإصدار قوانين خاصة بهم

قال محمد الدعدع، الباحث والخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الاقتصاد بجريدة «الوطن»، إن التجربة المصرية طيلة الـ8 سنوات الماضية شهدت اهتماما رئاسيا ملموسا بالكثير من الفئات، أهمها فئة ذوي الهمم، وصدر لهم قرار رئاسي يقضي بإطلاق اسم «عام ذوي الهمم» على عام 2021.

الدعدع: الدولة أصدرت تشريعات أنصفت فئة ذوي الهمم

وأضاف «الدعدع»، خلال استضافته ببرنامج «مباشر من مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية، أن القيادة السياسية لم تتوقف اهتماماتها بتلك الفئة عند هذا الأمر فحسب، لكنها عملت كذلك على إصدار عدد من التشريعات أنصفت تلك الفئة، أهمها قانون الخدمة المدنية والذي حجز 5% من الوظائف في مختلف المؤسسات لتلك الفئة، كما اشترطت على الوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة تخصص 5% من الوظائف المطروحة لهم.

الدعدع: إصدار منتجات مصرفية لذوي الهمم بداية من سبتمبر

وأوضح أنه بالنسبة للقطاع المصرفي، توجد توجيهات أصدرها البنك المركزي تقضي بإصدار القطاع المصرفي منتجات مصرفية تراعي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول شهر سبتمبر المقبل، كما سيتم تطوير البنية التحتية الخاصة بأفرع البنوك كافة على مستوى الجمهورية لتسهل التعامل بين الأفرع وتلك الفئة المهمة من النسيج المصري.

وأكد أن القيادة السياسية عملت كذلك على إطلاق صندوق استثماري خيري قبل بضعة أشهر لفئة ذوي الهمم، ما عكس وجود حزمة من القرارات المحفزة والمشجعة لهم، الأمر الذي دائما ما تنظر لله دول عدة حول العالم بتقدير وجهد يحترم تبذله القيادة السياسية لاحتواء تلك الفئة الهامة.

وتابع: «بالنسبة للبنك الدولي، يوجد وفد رفيع المستوى من البنك الدولي يزور القاهرة خلال تلك الأيام، والتقى عددا كبيرا من المسؤولين والوزراء المصريين، وأجرى عددا من المقابلات الميدانية، وكان محور النقاش كيفية الارتقاء بالبنية التحتية والبرامج التي توليها الحكومة اهتماما بكافة المجالات».