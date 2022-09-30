ضبط نجل حارس عقار وآخر لسرقتهما شقة بالطالبية

تمكن رجال الشرطة من كشف غموض سرقة إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة وهما شخصان بينهما نجل حارس العقار الذي شهد الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، من المقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث العمرانية من عمليات النجدة بسرقة شقة بالعقار شارع الملك فيصل، وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان البلاغ برئاسة العميد على عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تبين أن الشقة بالطابق السابع، وبالتقابل مع المُبلغ، 37 عاما، أفاد بأنه عقب عودته من السفر اكتشف سرقة 2 شاشة تلفاز، هاتف محمول، أي باد، 2 مكواة، 4 بطانيات، كولر مياه، فلتر مياه، شنيور من داخل الشقة ولا يتهم أحدا.

بعثرة بمحتويات الشقة

وعقب الفحص تبين عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وعدم وجود عبث بمنافذ الشقة، ويرجح أن الدخول تم عن طريق مفتاح مصطنع، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما كل من نجل حارس العقار الذي شهد الواقعة ويبلغ عمره 22 عاما، ومقيم بالعقار، وأحد الأشخاص، 27 عاما، بدون عمل، ومقيم بالطابق الرابع فى نفس العقار.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عن طريق شباك دورة المياه المطل على المنور، وبإرشادهما أمكن ضبط المسروقات كاملة لدى عميلتهما، 36 عاما، ربة منزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

عقوبة السرقة

وقال حسام صفوت، المحامي، لـ«الوطن»، إن عقوبة ارتكاب جريمة السرقة قد حددها قانون العقوبات، وتصنف الجريمة على أنها جناية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا توافرت شروط خمسة حددتها المادة 313، وتعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.