تليفزيون ينهي حياة طفلة في أبوقرقاص بالمنيا.. «صعقت بالكهرباء»

لقيت طفلة عمرها 4 سنوات مصرعها، إثر تعرضها لصعق كهربائي من تليفزيون داخل منزلها، في إحدى قرى غرب مركز أبوقرقاص، بجنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وفاة طفلة صعقا بكهرباء تليفزيون في أبو قرقاص

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، تتضمن وصول الطفلة «هاجر.ش» 4 سنوات، مقيمة بقرية بني خيار، إلى المستشفى العام جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

أفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أنه أثناء عبث الطفلة بتلفزيون داخل المنزل، صعقت بالكهرباء، ونتج عن ذلك وفاتها.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت ندب مفتش الصحة والطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة ومناظرتها لتحديد سبب وكيفية حدوث الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات الأمنية حول ظروف وملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن مالم تكن هناك شبهة جنائية طبية في الوفاة، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم.