التصريح بدفن جثة رضيعة لقيت مصرعها غرقا في إناء ماء بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا بسوهاج، بدفن جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، عقب مصرعها غرقا داخل إناء به ماء، أثناء لهوها داخل منزلها بناحية المركز.

بلاغ بغرق طفلة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة غرقا إثر سقوطها في إناء ماء داخل منزلها بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وصول «سارة ع ع ا»، تبلغ من العمر عامًا، جثة هامدة وادعاء غرق.

وبسؤال والدها «ع ع ا»، 37 سنة، مدرس، ووالدتها المدعوة «ن ا م»، 26 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أفادا بأنه أثناء لهو نجلتهما المذكورة بالمنزل سقطت داخل إناء به ماء، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

لا توجد شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة بطهطا أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.