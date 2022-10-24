الكرملين: الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سُرقت بالفعل

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سُرقت بالفعل، وتابع: «سرقة ممتلكات روسيا في الخارج تنتهك جميع القوانين والأعراف»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

أوكرانيا ترحب بالتفتيش على منشآتها النووية

وأشار الكرملين إلى أنّ فرنسا وألمانيا لم تبديا رغبة في التوسط لمحادثات سلام مع أوكرانيا، فيما قالت أوكرانيا أنّها لا تمانع تفتيش دولي للمنشآت التي تدعي روسيا أنها تباشر صنع قنبلة قذرة على حد وصفها.

في غضون ذلك قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن التهديد النووي في أوكرانيا قائم وتابعت: «نتعامل معه بجدية»، فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي أن أوروبا أصبحت مجبرة على سباق التسلح بسبب الحرب في أوكرانيا.