النائب أحمد شلبي: جلسات المؤتمر الاقتصادي رفعت وعي المواطنين

قال النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إنّ جلسات المؤتمر الاقتصادي رفعت وعي المواطن بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأضاف شلبي، خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «هناك إشكالية رئيسة نواجهها اليوم، وهي توفر مستلزمات الإنتاج، ونحتاج إلى توعية المواطن بشأنها في الوقت الراهن».

وتابع: «لدينا اقتراحات، منها شفافية في الرؤية، ونحدد البنود الجمركية التي سيكون لها الأولوية بهدف توفير العملة الصعبة»، موضحًا أنّ المصانع لديها بنية تحتية، وإذا علم أصحاب هذه المصانع أن البنود الجمركية الخاصة بهم ليست في الأولويات سيمكن تطويع الماكينات لأدوات أخرى، وبالتالي فإن شفافية الرؤية موضوع مهم لعلاج الموقف الراهن.

وأشار إلى أنّ الميزان التجاري لبعض المصدّرين لا يجعلهم قادرين على الحصول على الخدمات، وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري سيخسرهم تمامًا: «أتمنى أن يكون هناك اقتراض بالعملة.. هيقترض ويجيب الخدمات ويصدر ويرجع العملة تاني».