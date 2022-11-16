«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات انتخابات الاتحادات وامتحانات الميدتيرم

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، في اجتماعه الدوري، في مقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي، لا سيما مناقشة أعمال انتظام امتحانات الميدتيرم، والاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية.

انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الأول

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، في تصريحات لـ«الوطن»، انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الأول، دون رصد أي مشكلات، موضحين أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري كما هي دون تغيير، وأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي في موعدها المحدد من قبل المجلس دون تغيير، بجانب انتظام أعمال امتحانات الميدتيرم «منتصف الفصل الدراسي الأول».

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن امتحانات الميدتيرم انتظمت بعدد من الكليات دون رصد أي مشكلات، مضيفا أن الجامعة استطاعت خلال الفترة الحالية في الاشتراك بعدد من الملفات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية في مؤتمر المناخ COP 27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا.

سرحان: الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، انتظام أعمال اختبارات الميدتيرم إلكترونيا بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها، موضحا أن الجامعة ملتزمة بتوجيهات الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، لافتا إلى أن هناك استعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية، المقرر إقامتها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري.