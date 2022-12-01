أسماء المتوفين في انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة.. 10 ضحايا

حصلت «الوطن» على أسماء المتوفين في انقلاب سيارة محملة بالعمالة بطريق «مصر إسكندرية» الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن مصرع 10 عمال وإصابة 8 آخرين، ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

أسماء المتوفين في انقلاب السيارة

وأسفر حادث انقلاب سيارة العمالة عن مصرع كل من: «عبدالرحمن عطيه، 26 عامًا، ومحمود صبحي لملوم، 17 عامًا، ورجب عوض عطيه، 16 عامًا، ومحمد ممدوح محمد، 22 عامًا، ومحمد سعيد، 25 عامًا، وكريم محمد علي، 16 عامًا، وحمادة عيد القاضي، 18 عامًا، وصبحي علي أبو حسين، 17 عامًا، وحسن سعيد، 21 عامًا، ومحمد عطيه عبدالغفار».

أسماء مصابي الحادث

وأصيب في الحادث كل من: «محمد شحاته علي» 21 سنة، و«محمد عيد» 18 سنة، و«مصطفى رجب ثابت» 19 سنة، و«أحمد همام جبريل» 16 سنة، و«إسلام محمد علي» 20 سنة، و«مصطفى ممدوح علي» 22 سنة، و«هنادي نعيم هنداوي» 22 سنة، و«محمد رجب إسماعيل» 19 سنة، وجميعهم مقيمين أبوالمطامير ومصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ترجع أحداث الواقعة حين ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء وقوع حادث انقلاب سيارة عمالة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون وجاري عمل الفحوصات الطبية ونقل الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة.