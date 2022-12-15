مالك سيارة تفحمت في دقيقتين ببني سويف: «ربنا أنقذني.. ومش هاسيب حقي»

حالة من الحزن سيطرت على مالك سيارة لإحدى الماركات الشهيرة موديل 2021، والتي اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ على طريق كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن تفحمها في 120 ثانية فقط، قبل أن ينزل منها هو وصديقه عقب توقفه في إحدى الإشارات المرورية.

مالك السيارة: ربنا أنقذني ولا أعلم سبب حريقها

وقال الشاب محمد مصطفى، أحد أبناء محافظة بني سويف، إنه كان في طريقه إلى منزله لتوصيل أبنائه إلى المدرسة في الساعة السابعة صباحا، وكان برفقته صديق له، وأثناء توقفه في إحدى الإشارات المرورية على طريق الكورنيش، وقبل دقيقتين من الوصول لمنزله، فوجئ بتصاعد دخان كثيف من السيارة، فخرج منها مسرعاً مع صديقه».

وتابع «ثوان قليلة وتفحمت السيارة بالكامل، ولم يستغرق الأمر سوى دقيقتين أو أكثر، وحاولنا إطفاء النيران وفشلنا، وحضرت قوات الحماية المدنية، إلا أن النيران كانت قد التهمت كل شيء في السيارة، رغم أنهم حضروا سريعا إلى مكان الحريق».

عدم ظهور تنبيهات بأعطال أو مخاطر قبل الحريق

واضاف: «لا أعلم سبب حريق السيارة، إلا أنه لم يظهر أمامي على شاشة السيارة ما يفيد بوجود مخاطر أو أعطال، وكل ما أتذكره أن حافلة خلفي حاولت تبيهي، وبالفعل نزلت من السيارة مسرعا وفوجئت بدخان كثيف ثم نيران هائلة».

وتابع «الحمد لله الذي نجاني أنا وصديقي منها، وكذلك كنا قريبين من منزلي، وكنت على وشك نقل أولادي إلى المدرسة بها، وحتى وقت اشتعال النيران بها كنت قد مررت منذ لحظات من أمام مستشفى».

وأشار محمد مصطفى إلى تحريره محضر بجهاز حماية المستهلك لضمان حقه وعدم تركه خاصة أن السيارة حديثة، موضحا أنه في انتظار ورود تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

نشوب حريق في سيارة ملاكي على طريق الكورنيش

ونشب حريق هائل داخل سيارة حديثة بشكل مفاجئ اثناء توقف قائدها في إحدى إشارات المرور بطريق كورنيش النيل وسط مدينة بني سويف، ما أسفر عن تفحم السيارة ونجاة قائدها وصديقه.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق كورنيش النيل، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الحماية المدنية بمديرية الأمن تجاه الحريق وإخماده.