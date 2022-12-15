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القبض على شاب وسيدة بحوزتهما 860 طربة حشيش بقيمة 9 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات
01:51 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
المتهمان والمضبوطات

المتهمان والمضبوطات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وسيدة، مقيمان في محافظة الجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 وبعد معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطا وبحوزتهما 860 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 86 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وعدد 2 هاتف محمول، و4 سيارات.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنّ القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت 9 ملايين جنيه تقريبا، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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