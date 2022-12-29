موعد شهر رجب 2023 فلكيا.. 23 يناير المقبل

أقل من ثلاثة أشهر ويبدأ شهر رمضان المبارك ، لذا تبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن موعد شهر رجب 2023 ميلاديا و1444 هجرية، خاصة الذين يستعدون لأداء عمرة رجب في الأراضي المقدسة.

موعد شهر رجب 2023

وفي إطار الخدمات المستمرة التي توفرها بوابة «الوطن» لقرائها ومتابعيها، فيما يتعلق بمعرفة موعد شهر رجب 2023 فإنه سيكون ضمن خدمة المستمرة في مختلف القطاعات الخدمية.

موعد أول أيام رجب 2023

وفقا للحسابات الفلكية أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية مؤخرا موعد شهر رجب 2023 فلكيا سيكون يوم الإثنين الموافق 23 يناير.

موعد شهر رمضان 2023

ووفقا لتوقعات معهد البحوث الفلكية المصري، فإن شهر رمضان 2023 سوف يبدأ الخميس الموافق 23 مارس 2023، وينتهي الجمعة 21 إبريل2023، إلا أن هذه الحسابات تخضع للرؤية الشرعية للهلال في حينها من جانب دار الإفتاء المصرية.

الإجازات الرسمية في 2023

وفيما يتعلق بالإجازات الرسمية في عام 2023 ، فقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية فقد جاءت كالتالي:

- إجازة عيد الميلاد المجيد 7 يناير 2023

- إجازة 25 يناير

- شم النسيم يوم الإثنين 17 أبريل

- إجازة عيد الفطر المبارك السبت 22 أبريل 2022.

- عيد تحرير سيناء يوم الإثنين 25 أبريل 2023.

- عيد العمال 1 مايو 2023

- وقفة عيد الأضحى فلكيًا 24 أبريل 2023.

- إجازة عيد ثورة 30 يونيو 2023

- إجازة رأس السنة الهجرية، 19 يوليو 2023.

- إجازة عيد ثورة 23 يوليو 2023.

- إجازة المولد النبوي، الأربعاء 27 سبتمبر

- ذكرى انتصار 6 أكتوبر 2022.