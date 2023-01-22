إصابة ربة منزل في تصادم سيارة ودراجة نارية أعلى كوبري النيل بالمنيا

أصيبت ربة منزل اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، حيث تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

حادث تصادم أعلى كوبري النيل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «5953 ق ن ا»، ربع نقل 2 كابينة، والدراجة النارية رقم «1462 ن ي ج» أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا.

الحادث بسبب السرعة

بانتقال الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بندر المنيا وسيارات الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ، ما أسفر عن إصابة سعاد محروس، 42 عاما، ربة منزل مقيمة بمدينة المنيا، بسحجات وجروح وكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلها للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لموقع الحادث لإزالة آثاره، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على السيارة والدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الملابسات.