اعترافات المتهمين بسرقة 26 طن حديد بالتجمع الخامس: بعناه بـ650 ألف جنيه

خضع المتهمون في قضية سرقة كمية من الحديد من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص المتهم الأول أحد العاملين بالموقع استعان بثلاثة من أصدقائه لتنفيذ عملية السرقة، وأقروا بسرقة كمية من حديد التسليح بلغت 26 طنا من موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات بمنطقة التجمع الخامس.

واعتراف المتهمون في التحقيقات بتصريفهم للحديد المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم صاحب مخزن مقيم بمحافظة الجيزة، مقابل مبلغ 650 ألف جنيه، كما أقروا بحيازتهم لمبالغ مالية من متحصلات بيع المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

الموقف القانوني

أوضح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأشار «عبدالله»: يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وقال إن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ضبط المتهمين

جاء ذلك بعد ما ورد بلاغ لمركز شرطة التجمع الخامس بفيد وجود سرقة 26 طن حديد التسليح من موقع تحت الانشاء بذات المنطقة

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة وتم استهدافهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض عليهم. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.