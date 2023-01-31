مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في الدقهلية

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات القطار، أثناء عبور مزلقان حي الحوال بمدينة السنبلاوين بالقرب من محطة القطار بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة واستدعاء أهلها لاستخراج تصريح الدفن.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز السنبلاوين يفيد بمصرع فتاة أسفل عجلات القطار، أثناء محاولتها عبور مزلقان السكة الحديد بمنطقة الحوال بالقرب من محطة القطار بالبلدة.

مصرع فتاة في السنبلاوين أسفل عجلات قطار

وانتقلت رجال المباحث إلي موقع الحادث وهرعت سيارة هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، تبين مصرع فتاة وتدعي «إسراء أحمد»، صاحبة الـ20 عامًا، وجرى نقلها إلي مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.

الحادث وقع أثناء عبور الفتاة للمزلقان

وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة كانت تعبر مزلقان السكة الحديد، فاصطدمت بالقطار ما أدى إلى وقوع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة لتباشر التحقيق.