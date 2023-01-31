خبير تربوي يشيد بإطلاق التعليم برنامجاً للتصدي لمخاطر الألعاب الإلكترونية

قال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، والأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إنّ منظومة التعليم في مصر ظلت لفترة طويلة من الزمن تعاني من الثبات والسكون، غير أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الجهود للتغير الجذري والتطوير، رغبة في استعادة التعليم في مصر لدوره التربوي والريادي بالمدارس مرة أخرى.

اهتمام المدرسة بقضايا المجتمع

وأضاف حجازي في حوار على فضائية النيل للأخبار، أن أحد العناصر المهمة في التطوير الذي يشهده التعليم في مصر، هو اهتمام المدرسة بقضايا المجتمع والقضايا التي تخص الطلاب، مشيرًا إلى أن إدمان الإنترنت أصبح ظاهرة، وإدمان الألعاب الإليكترونية أيضًا، والقضاء على هذه الظواهر يتطلب التعاون التام بين المدرسة والأسرة.

تعاون بين المدرسة والأسر للتصدي لإدمان الألعاب الإلكترونية

وتابع الخبير التربوي والأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة أن الإجراءات التي ستتخذها المدرسة للحد من إدمان الألعاب الإليكترونية ستساعد الأسر على التصدي لهذه الظاهرة، كاشفًا عن أن خطورة الألعاب الإليكترونية خطورة متعددة المستويات، أبرزها الإجهاد الذهني والعقلي الذي يؤثر على التحصيل الأكاديمي والتعليمي، والسلوكيات السلبية التي تؤثر على المستوى التربوي.