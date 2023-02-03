انتهاء الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته العاشرة

انتهى 67 مركز شباب بالقليوبية من منافسات الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة لتصعيد المراكز الأولى والثانية من كل إدارة فرعية ليتنافس 24 فريقا على حامل لقب بطل دوري مراكز شباب القليوبية النسخة العاشرة.

الفرق الصاعدة من التصفيات التمهيدية

تتنافس الفرق الصاعدة من التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية بالإضافة إلى الفرق المصعدة من النسخة التاسعة وهي «الإصلاح الزراعي قليوب، كفر طحا، أجهور الكبرى، سنديون».

نتائج الأدوار التمهيدية

وأسفرت الأدوار التمهيدية بإدارة بنها عن صعود فرق «الإصلاح الزراعي بنها، شبلنجة، طحلة»، وفي إدارة شباب كفر شكر (تصفا، وكفر تصفا، وكفر علي ).

وفي إدارة شباب القناطر الخيرية (المنيرة، وبهادة)، وفي إدارة شباب شبين القناطر (تل بني تميم، وكفر شبين)، وفي إدارة شباب شبرا (المنشية الجديدة، والشرقاوية)، وفي إدارة شباب قليوب ( قلما، و حلابه).

وفي إدارة شباب طوخ ( المنزلة، وسنهرة، طنط الجزيرة)، وفي إدارة شباب الخانكة (سرياقوس، وعرب العيايدة، والخصوص).

تنفيذ فعاليات الدوري في نسخته العاشرة

تشرف إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على تنفيذ فعاليات الدوري في نسخته العاشرة التي تستعد لإجراء قرعة تنفيذ الدوري، التي ستقام بمركز شباب شبلنجة ببنها لتقسيم 24 فريقا إلى مجموعات تتنافس على حامل لقب النسخة العاشرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

24 فريقا يتم تقسيمها إلى 4 مجموعات

24 فريقا يتم تقسيمها إلى 4 مجموعات كل مجموعة 6 فرق، المجموعة الأولى «بنها وكفر شكر»، المجموعة الثانية «طوخ والقناطر»، والمجموعة الثالثة «الخانكة وشبين»، المجموعة الرابعة شبرا وقليوب، يتم التباري بينهم بنظام دوري من دورين الدور الأول 5 أسابيع والدور الثاني 5 أسابيع بإجمالي 10 أسابيع.

يتم ترتيب الفرق تنازليا من الأول حتى السادس في كل مجموعة ويتم تصعيد المركز الأول والثاني في كل مجموعة لتصعيد 8 فرق تتبارى بنظام خروج المغلوب، لتحديد أصحاب للمراكز من الأول إلى الرابع .

منتخب لكل محافظة

لكل محافظة منتخب يتم تكوينه من خلال اللجنة الفنية للدوري بمنطقة كرة القدم واللجنة الفنية للدوري بالمديرية على أن يتم اختيار المنتخب من أفضل العناصر الموجودة في الدوري من 25 فريقا، ويتم بعدها التباري على مستوى الجمهورية بمعدل 27 فريق يمثل محافظات الجمهورية.

دوري مراكز الشباب إلى استثمار الطاقات الرياضية

يهدف دوري مراكز الشباب إلى استثمار الطاقات الرياضية للشباب وتنمية مواهب الشباب البدنية والفنية وشغل أوقات فراغهم فيما يفيد، لاسيما في كرة القدم اللعبة الشعبية والجماهيرية الأولى في العالم.

أشار «الصبروط»، إلى اهتمام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للدوري، مؤكدا وقوف المديرية على مسافة متساوية من كافة الفرق المشاركة داعيا كافة اللاعبين إلى الالتزام والتحلي بالروح الرياضية والامتثال للقرارات التحكيمية للخروج بالمباريات بالشكل اللائق وتمثيل القليوبية تمثيلا مشرفا.