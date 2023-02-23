«وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك» في ملتقى الهناجر الثلاثاء

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، الذي يأتي هذا الشهر بعنوان «وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك»، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

المشاركون في ملتقى الهناجر

يتحدث في الملتقى الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي، والدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة أسيوط سابقا، والدكتورة منى الحديدي، أستاذة الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الاجتماع جامعة حلوان.

وتدير الملتقى، الدكتورة ناهد عبدالحميد، مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل البرنامج باقة من الفقرات الغنائية المتنوعة تقدمها فرقة «ماهر ورباب الغنائية».

وثيقة الأخوة الإنسانية

وصدرت في مارس عام 2019 وثيقة الأخوة الإنسانية لأول مرة، وجمعت بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ورئيس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، مع قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في مبادرة تاريخية لتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية بين مختلف الشعوب على اختلاف أعراقهم واتجاهاتهم، بهدف نبذ العنف والتطرف والتعصب والإرهاب.