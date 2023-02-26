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عاجل.. 4 قتلى و10 مصابين في انفجار داخل سوق بباكستان

كتب:

وكالات
09:41 ص | الأحد 26 فبراير 2023
أثار انفجار سابق استهدف أحد المساجد في باكستان.. صورة أرشيفية

أثار انفجار سابق استهدف أحد المساجد في باكستان.. صورة أرشيفية

أكدت مصادر أمنية وإعلامية باكستانية، مقتل 4 أشخاص على الأقل في انفجار وقع داخل أحد الأسواق الشعبية المفتوحة في إقليم «بلوشستان»، صباح اليوم، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 آخرين، وفق حصيلة غير نهائية، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

ونقلت قناة «جيو» الباكستانية عن مصدر في الشرطة المحلية، أنّ التحقيقات الأولية ترجح أنّ الانفجار نجم عن عبوة ناسفة يدوية الصنع، تم زرعها على دراجة نارية، وأسفر عن سقوط 4 قتلى في موقع الانفجار، كما تم نقل 10 مصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأدان رئيس وزراء إقليم بلوشستان، مير عبدالقدوس بيزنجو، ما وصفه بـ«التفجير الإرهابي»، وأصدر تعليماته للسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لملاحقة الجناة، كما شدد على أنّ «الحكومة ستتبنى استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب»، وفق ما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء.

وكتب «بيزنجو» في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قائلا: «الذين سفكوا دماء الأبرياء، هم أعداء الإنسانية، يحاول الإرهابيون خلق حالة من عدم اليقين، لتحقيق أهدافهم الخبيثة، لكننا لن نسمح للعناصر المناهضة للدولة بالنجاح»، على حد تعبيره.

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بقلم وكالات