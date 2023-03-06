أبرز 5 تصريحات مثيرة للجدل لعالم الزلازل الهولندي بينها «علم Solpage»

استطاع عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، أنّ يلفت أنظار العالم جميعاً حوله، بسبب إثارة الجدل بتصريحاته وتوقعاته حول الزلازل وتحديد التوقيت الخاص بحدوثها، وبالأخص عند توقعه الصحيح لزلزال سوريا وتركيا المدمر قبل 3 أيام من وقعه.

أبرز 5 تصريحات مثيرة لعالم الزلازل الهولندي

1- أوضح عالم الزلازل الهولندي الفرق الرئيسي بين طريقته في التنبؤ بالزلازل وعلم التنجم، وهو أنه يقوم بمراقبة النظام الشمسي بأكمله بينما المنجمين يقومون بمراقبة بشكل أساسي الأرض في المركز، كما أن هناك المزيد من الاختلافات بيننا، حيث إنه لا أفسر الكواكب بينما المنجمين يقومون بذلك، كما يستخدمون الأبراج وأنا لا أفعل ذلك.

2- تحدث عالم الزلازل الهولندي لـ«الوطن» ليوضح الفرق بينه وبين المنجم والدجال، قائلاً إنه لا يستخدم علم التنجيم لست منجمًا أو دجالًا، ولكن أنا قومت باستخدام برنامجي الخاص «Solpage»، لأنّه لا يوجد برنامج في علم الفلك أو علم التنجيم كان مناسباً للبحث الخاص بي.

3- وتابع عالم زلازل الهولندي، إنّ بحثنا يعتمد بنسبة 100% علي الملاحظة، وليس بعلم بأي نظام عقائدي أو كتب تنجيم، ولا يوجد منجمون يعملون في معهد الرصد الهولندي.

4- وأكد العالم هوجربيتس أنّ علم «Solpage» نوع من أنوع البحث عن الزلزال الخاصة به، وأنّ كل ما يريد معرفة ما إذا كانت التوقعات تعمل أم لا.

5- وفي آخر تصريح للعالم الهولندي لـ«الوطن»، حول تصريحه في كل مره يتحدث فيها عن الزلزال ويكتب فيها «أن هناك احتمالية نشاط زلزالي وفق تقديرات، ومناطق أخرى ليست مستبعدة»، قائلاً «إنني أقول تلك الكلمات ولا أؤكد حدوث الزلزال لإخلاء مسؤوليتي».