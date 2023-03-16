تجديد حبس عاطل لحيازته بندقية خرطوش وذخيرة في حلوان 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة بندقية خرطوش وذخيرة، قبل استخدامها في مشاجرة عائلية بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، كما طلبت جهات التحقيق طلبت ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمين على المعمل الكيميائي لاجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أو من عدمه.

المتهم كان يستخدم البندقية في مشاجرة

كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان، أن المتهم المدعو «سعد ا.س.ب» 20 سنة، عاطل ومقيم كفر العلو حلوان، حاز المضبوطات بندقية خرطوش عيار 12، تمهيدا لاستخدامها في مشاجرة بذات المنطقة.

العقوبة القانونية

قال المحامي أحمد علي الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

وأضاف «علي»، أن العقوبة تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.