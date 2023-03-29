مطالبات للفنادق بعدم التعاقد مع فنانين غير أعضاء بنقابة الموسيقيين

شدد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، على كل الفنادق الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، بتشغيل فقرة فنية، بعدم التعاقد، مع أي فنان غير مقيد بنقابة المهن الموسيقية.

وأوضح «عاقل»، أنه يمنع على الفنادق، تشغيل أي من أصحاب المهن التي تدخل تحت مظلة نقابة المهن الموسيقية، وهي: «الغناء- العزف- التأليف الموسيقي- التلحين- التوزيع الموسيقي- قيادة الفرق الموسيقية- التأريخ الموسيقي»، ما لم يكن المتعاقد معه من أعضاء النقابة، أو حاصلا على تصريح مؤقت منها، سواء كان مصريا أو أجنبيا.

صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة الموسيقيين

وطالب عاقل، خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على المنشآت الفندقية المصرية، جميع الفنادق التي لديها تصريح بتقديم فقرة فنية، بضرورة خصم 2% من قيمة عقد عضو نقابة المهن الموسيقية المتعاقد معه الفندق فقط، دون الشخص الحاصل على تصريح مؤقت، على أن يتم توريد هذه النسبة إلى صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الموسيقية في اليوم التالي لتحصيلها.

شكوى نقابة المهن الموسيقية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن هذا الإجراء جاء بعد خطاب نقابة المهن الموسيقية إلى الغرفة، من تضررها من عدم تمكنها من تحصيل الرسوم المقررة قانونا، والمستحقة على أعضائها، وغيرهم ممن يعملون بالفنون التي تدخل تحت مظلة النقابة.