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كشف ملابسات فيديو لسائق يسمح لطفل قيادة سيارة في بني سويف

كتب:

محمد بركات
03:55 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص، حال وضعه طفلا على قدميه أثناء قيادته سيارة والسماح له بالقيادة، والقيام بحركات استعراضية على الطريق بكورنيش بني سويف، مُعرضا حياته وحياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيارة سالفة الذكر، وإعلان قائدها بما تم جرى تداوله في هذا الشأن، إذ أفاد بأنه كان متوقفا على طريق الكورنيش، ونجله يجلس على قدميه، وأن ما نشر ليس له أساس من الصحة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات