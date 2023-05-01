تعرف على الممنوعين من الوصاية.. أبرزهم المتهمين في قضايا مخلة بالآداب

لم ينته الحديث عن قانون الوصاية، الذي أثاره مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، بعد عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، إذ يُفتش المهتمون عن نصوصه ومواده المختلفة، التي جاءت في مقدمتها شروط تعيين الأوصياء والبنود التي تحرم البعض منها.

يستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز الشروط التي تُسقط الوصاية وتحرم البعض منها كالتالي:

جاء في المادة 27 من القانون رقم 90 لسنة 1947، شروط تعيين الأوصياء من أبرزها ألا يكون محكوم عليه بالإفلاس أو جرائم مخلة بالآداب والشرف وهي:

ممنوعون من الوصاية

1- المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره.

2- من حكم عليه بجريمة كانت تقتضى قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.

3- يجب أن يكون الوصي عدلًا كفؤًا ذا أهليه كاملة ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيًا .

4- ألا يكون الوصي محكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة

5- من كان مشهورًا بسبب السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش.

6- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصية علي قاصر آخر.

7- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان يخشى من كله على مصلحة القاصر.

مسلسل تحت الوصاية

ولقى مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، إشادات كبيرة بعد عرضه خلال شهر رمضان الماضي، والذي سلط الضوء على قانون الوصاية والمشاكل والأزمات التى تتعرض لها الأم بعد وفاة الأب، وأبنائها صغارًا، في إطار قضية حق ولاية الأم على أطفالها التي ناقشها المسلسل.