دولة أوروبية يتحدث سكانها باللغة العربية.. تعرف عليها

تتنوع اللغات حول العالم وتختلف باختلاف الشعوب والمناطق الجغرافية، وتعد اللغة المالطية واحدة من اللغات التي تكونت نتيجة تقارب الحضارات عبر التاريخ، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مالطا تتحدث بلهجة أهل المغرب العربي

وأوضح طالب تونسي، يدعي جميل بو سعيد، لـ«سكاي نيوز»، إنه إذا زار مالطا، فلن يشعر بالقلق لأنه سيشعر كأنه في دولة عربية، وإذا احتاج إلى معاملات مالية، فإن الأرقام ستنطق بالمالطية تمامًا كما لو كانت بالعربية، وأوضح سعيد أنهم في مالطا يتحدثون العربية بلهجة أهل المغرب العربي، ولكنهم ليسوا عربًا.

وتعد مالطا دولة صغيرة وتقع على شاطئ البحر المتوسط على بعد 80 كم جنوب إيطاليا، وهي واحدة من أصغر دول العالم من حيث المساحة والأكثر كثافة سكانية، وانضمت مالطا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 وأصبحت عضوة في منطقة شنجن عام 2007.

وتعد مالطا من الأماكن الثقافية والتاريخية واللغوية الأكثر ثراءً في أوروبا، ويعتبر وجود اللغة العربية فيها نتيجة تاريخية طبيعية.

ما مدي تشابه بين اللغة المالطية والعربية

ويؤكد الأستاذ الجامعي في جامعة مالطا، مارتن زميت، الذي قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة المالطية، أن اللغتين المالطية والعربية تتشابهان إلى حد كبير في قواعد النحو والصرف وغيرها من قواعد اللغة.

وبحسب زميت، فإن الكثير من الكلمات الدينية المسيحية المستخدمة في القداس باللغة المالطية هي كلمات عربية إسلامية، ما يمثل تأثر اللغة المالطية باللغة العربية، وهذا يختلف عن مسيحيي الشرق الأوسط، حيث لا يوجد هذا التأثر باللغة العربية في لغتهم الدينية.

ويضيف الباحث أن مالطا، على الرغم من أنها دولة أوروبية ولها لغتها المستقلة، إلا أن أكثر من نصف سكانها يتحدثون اللغة العربية بلهجة بلدان المغرب العربي، وتشير الأبحاث إلى أن تقارب الجزر التي تشكل مالطا، لعب دورًا مهمًا في نقل اللغة بينها على مدى عقود طويلة، نتيجة تعاقب القوى المسيطرة على البحر المتوسط.

المفردات العربية تشكل نحو 70% من اللغة المالطية

وتوضح الأبحاث أن المجتمع المالطي تشكل نتيجة للتفاعل بين بلدان أوروبا الناشئة والثقافات العربية القديمة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك خلال قرون من الحكم الأجنبي من قبل قوى مختلفة مثل الفينيقيين والرومان واليونانيين والعرب.

وتتأثر اللغة المالطية بالعديد من اللهجات المتداولة في المشرق والمغرب العربي، وذلك بسبب العلاقات التجارية والسياحية، وتتألف اللغة المالطية من مزيجٍ من اللغات الإيطالية والفرنسية والإسبانية والعربية، وتشكل المفردات العربية نحو 70% من اللغة المالطية.