وفاة المناضل السيناوي فايز العقيلي عن عمر ناهز 68 عاما

توفى الشيخ فايز أبو داوود العقيلي، أحد وجهاء قبيلة العقايلة بشمال سيناء، بمنطقة رمانة القريبة من القنطرة شرق عن عمر ناهز 68 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأكد محمد أبو عقيلة أحد أقارب الراحل لـ«الوطن» أن الجنازة شيعت بمنطقة رمانة، مسقط رأس المناضل السيناوي بحضور وجهاء ورموز وشيوخ القبائل في بئر العبد والقنطرة والإسماعيلية والشرقية، وقرى بئر العبد الغربية والجنوبية.

جمعية مجاهدي سيناء تنعى الراحل

وكانت جمعية مجاهدي سيناء نعت اليوم الخميس المناضل السيناوي فايز أبو داوود العقيلي ابن عائلة العقايلة في بيان لها نشر على صفحتها على «فيسبوك».

وقال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية المجاهدين بشمال سيناء إن المناضل السيناوي الراحل يعتبر أحد أبطال المقاومة والفدائيين بسيناء خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء وخلال حرب أكتوبر 1973، وكان له دورًا بارزًا في مواجهة المحتل، والحصول على معلومات عن تحركاته وإرسالها إلى الجانب الآخر بمدن القناة والبر الغربي.

وكان المناضل السيناوي أبو داوود قد حصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى على ما قدمه من تضحيات للوطن، خلال فترة الاحتلال لسيناء وحرب التحرير.