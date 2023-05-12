إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق «الزعفرانة - بني سويف»

أصيب شخصان اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «الزعفرانة ـ البحر الأحمر» في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ربع نقل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «الزعفرانة ـ البحر الأحمر» بعد بوابة بني سويف بحوالي 45 كيلومترا، نتج عنه إصابة شخصين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابان إلى أقرب مستشفى لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين هما إسلام رمضان إبراهيم 23 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيمن حسني كامل 43 عامًا، سائق، مصابا بجرح متهتك بالذراع الأيسر.