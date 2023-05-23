استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة و10 مراقبين في امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة بإدارة أبو كبير و2 مراقب دور و8 ملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بإدارات أبو حماد ومنيا القمح وشرق الزقازيق وأبو كبير لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وإحالتهم للتحقيق، وضبط 10 طلاب في وقائع غش باستخدام التليفون المحمول، وإحالتهم للتحقيق.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع أي تقصير أو فساد والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد أو مخالف أو مقصر في أداء عمله.

متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لسير الامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

وأضاف أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بلغ 137 ألفا و939 طالبا موزعين على عدد 765 لجنة.

وشدد على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة.