9 أهداف لوحدة المرأة ودمج النوع الاجتماعي بوزارة البيئة

«وحدة المرأة ودمج النوع الاجتماعى»، تعد واحدة من وحدات جهاز شئون البيئة، التى أنشأتها وزارة البيئة، لتكافؤ الفرص، ونشر الوعي البيئي بين المرأة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأهداف، حيث تعمل الوحدة على محورين أساسيين، هما: «مراعاة النوع الاجتماعي في منظومة العمل الإداري بجهاز شئون البيئة، إدراج المساواة في النوع الاجتماعي كمبدأ رئيسي لضمان تحقيق الاستدامة البيئية في كافة السياسات والخطط البيئية».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف وحدة المرأة ودمج النوع الاجتماعى، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البيئة.

أهداف وحدة المرأة ودمج النوع الاجتماعى بوزارة «البيئة»

- إعداد دورات تدريبية عن مفهوم النوع الإجتماعي وأهميته في العمل البيئي.

- تشجيع وتنشيط دور القيادات النسائية في وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وإعطاء دور أكبر للمرأة في المهام والأنشطة.

- التركيز على رسم الخطوط العريضة لخطط العمل بأقاليم الجمهورية المختلفة طبقاً للظروف البيئية ووضع المرأة ومشاركتها في العمل البيئي.

- تنفيذ حملة للتوعية بأهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة بكل محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

- نشر الوعي البيئي بين قيادات المرأة.

- المساعدة في تكوين جمعيات أهلية نسائية تشارك في مشروعات حماية البيئة بالمحافظات.

حماية البيئة الريفية

- الاهتمام بالمرأة الريفية وتفعيل دورها في حماية البيئة الريفية.

- تنظيم برامج تدريبية وأنشطة للفتيات في مجال حماية البيئة.

- زيادة عدد القيادات من السيدات العاملات والاهتمام بدور المرأة في أنشطة الفروع الإقليمية.