وزير الدفاع الإيطالي: لا مستقبل لأوروبا بدون مساعدة أفريقيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، اليوم الخميس، أنه «لا مستقبل لأوروبا بدون مستقبل لأفريقيا»، وقال إن أي شخص يتطلع إلى المستقبل يجب أن يفهم الآن أن الطريقة الوحيدة للحصول على المستقبل في أوروبا، هو تهيئة الظروف لمستقبل في أفريقيا.

احترام الأفارقة ومساعدتهم

وتابع الوزير الإيطالي قائلاً: «هذا ما نحاول شرحه لأوروبا وحلف شمال الأطلسي والغرب»، وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أن «هذا يعني أنه ينبغي التوقف عن الذهاب إلى أفريقيا لجلب أشياء، دون ترك أي شيء، ولكن علينا احترام الأفارقة ومساعدتهم».

التنسيق الأفريقي الأوروبي

وتابع: «لا أحد يكون غبيًا ليعتقد أنه بعد عشرين عامًا، قارة يبلغ عدد سكانها الآن 1.25 مليار نسمة، وأنه في غضون عشرين عامًا سيتضاعف عددهم، إذا لم يكن لديهم طعام فإنهم سيبقون هناك، مليار ونصف من الأشخاص المتنقلين لا يعني عبور ألف شخص للبحر الأبيض المتوسط ​​يوميًا، ولكن 100 ألف و200 ألف يوميًا».