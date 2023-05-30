كيفية عمل معارضة على حكم غيابي.. قانوني يشرح الخطوات

قد يتفاجىء البعض عند الكشف على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، أثناء إيقافه في كمين ثابت أو متحرك، بوجود حكم غيابي صادر ضده من المحكمة، وفي تلك الحالة، يتطلب الأمر ضرورة القيام بعمل ما يسمى «معارضة» داخل المحكمة.

معارضة على الحكم

خلال السطور التالية، تكشف المحامية مها أبو بكر لـ«الوطن»، الخطوات الواجب اتباعها للقيام بعمل معارضة على الحكم أمام المحكمة.

القلم الجنائي

توضح «أبو بكر» أن الخطوة الأولى التي يقوم الشخص بها، في تلك الحالة، هو التوجه إلى الإدارة الجنائية التابع لها الحكم، أو ما يسمى «القلم الجنائي» بالمحكمة، ثم يقدم طلب أنه يريد عمل معارضة على الحكم، حيث يدفع الرسوم المتعلقة بالطلب.

شهادة من الجدول

في حالة وجود كفالة يدفعها مع الرسوم، وبعدها يتم تحديد ميعاد جلسة المعارضة، مشيرًة الى أنه يأخذ شهادة من الجدول، توضح قيامه بعمل معارضة، حتى لا يتعرض للإيقاف في حالة الكشف على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

خدمات موقع وزارة العدل

وفى سياق آخر، تقدم وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني الكثير من الخدمات للمواطنيين، حيث يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط، واتباع الخطوات للحصول على تلك الخدمات.

ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن رول جلسة، والاستعلام عن رول دعوى، والاستعلام عن موقف دعوى، والاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.