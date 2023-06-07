تراجع أسعار زيوت الطهي.. شعبة المواد الغذائية تكشف الأسباب

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أسعار الزيوت في الأسواق المصرية تشهد موجة من التراجع خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب وفرة المعروض، وسط توقعات بتزايد إقبال المواطنين على شراء الزيت الفترة المقبلة، بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

أسباب تراجع أسعار الزيوت

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تراجع إقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء الزيت، ساهم بشكل كبير في هبوط الأسعار، لذلك أضطر التجار إلى عرض المخزون لديهم بأسعار مخفضة، كما سجلت العديد من السلع الغذائية انخفاضاً الفترة الحالية، منها الأرز والقمح والدواجن، متوقعاً مزيد من التراجع.

أسعار الزيت بـ25 جنيهاً في منافذ التموين

وأضاف «المنوفي» أن زجاجة الزيت، وزن 500 جرام، متوفرة في الأسواق بسعر 30 جنيهاً، ويتراوح سعر الزجاجة وزن 750 جراماً ما بين 40 و45 جنيهاً، كما يتراوح سعر اللتر ما بين 60 و65 جنيهاً، لافتاً إلى أن زجاجة الزيت تُباع داخل منافذ التموين بسعر 25 جنيهاً.