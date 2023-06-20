عاجل.. فتوح يوقع للأهلي وصدمة للشحات.. اعرف أهم الأحداث الرياضية اليوم

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كشف الإعلامي أمير هشام، عن توقيع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

وقال أمير هشام، في تصريحات ببرنامج «بلس 90»، الذي يُقدمه فضائية «النهار»: «المعلومة اللي موجودة عندي، إن أفضل ظهير أيسر في مصر أحمد فتوح، وقع للنادي الأهلي».

وأتم تصريحاته قائلاً: «أحمد فتوح، وقع للأهلي وحصل على مقدم التعاقد، وسيتم تفعيل العقد في موسم 2024– 2025، لينضم للفريق الأحمر في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم المقبل».

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