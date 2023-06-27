«يوم 13» يحقق 43 ألف جنيه إيرادات بدور العرض أمس

احتل فيلم «يوم 13» المرتبة الثالثة، بين الأفلام المنافسة الأخرى، والمعروض في السينمات، وجاء بعد فيلمي «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، وفيلم «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي .

إيرادات فيلم يوم 13 أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم يوم 13 حقق ما يقرب من 43 ألف جنيه أمس، ومن المقرر أن يستمر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك .

وتدور أحداث فيلم يوم 13 الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وهو أول فيلم رعب مصري 3d، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

أبطال فيلم يوم 13

الفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عدد كبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.